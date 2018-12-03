Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakıra kalsa...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Galatasaray derbisi hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 08:53:34
Güncelleme: 09:09:16
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek puanını 24'e yükseltti ve aynı puanlı Galatasaray'ı geride bırakarak ligde 3. sıraya yükseldi. Bu dev maçı özel bir kanalda yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen çarpıcı tespitlerde bulundu.
İşte Dilmen'in o yorumları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
"KADRO BU TAKTİK BU
"Maç aslında geçen hafta dışarıda başladı. Hem Galatasaray hem Beşiktaş demeçlerle öç alma yarışına girdiler. Galatasaray açısından zorla zorla kenardan bir oyuncuyu belki Mariano mu, Linnes mi dersin. Çünkü kadro bu, taktik bu."
"Beşiktaş'a gelince cuma gecesi 1 de maçı bitiyor Bence orada kalıp uyusalar daha iyi olurdu. Ama planlama yapılmış gelinmiş. 6 oyuncu farklı oynar diye düşünürken Atiba'da oynamadı.. Beşiktaş'ın 11'inde sürprizle karşılandı. Ağır favori görünen Beşiktaş o kadro sonrası ama'ya döndü iş."
"ATIBA KÜSKÜN GİBİ"
"Atiba'nın oyuna girdikten sonraki hali. 2 maçtır küskün gibi görünüyor. Atiba en kötü şartlarda iyi oynayan bir oyuncudur normalde. Ama neler gelişiyor antrenmanda bilemeyiz. Mesela Lens ile başlarım 50-60 dakika."
EN AZ 4 TANE OYUNCU YOKTU
"Bugünkü Beşiktaş'ın 11'e gelecek olursak; aslında Necip yok, Vida kötü oynamıyor, Dorukhan diye bir oyuncunun varlığından çoğu taraftarın yoktu. Mustafa Pektemek pazarlık konusuydu, Güven diye bir oyuncu yoktu, Ljajic et mi balık mı derken oynar mı oynamaz mı.. En az 4 tane oyuncu planlamada yoktu sezon başından bugüne bakacak olursak. Hiçbir Beşiktaşlı da bu kadro ile Galatasaray maçına çıkarız dememiştir."