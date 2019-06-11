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Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi bombası! Galatasaray ve Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri
Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Gümüşdağ ve Okan Buruk, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. İmza töreninin ardından da konuşan Buruk, ilk bombasını patlattı ve çok çarpıcı bir transfer açıklamasında bulundu. İşte ayrıntılar:
11 Haziran 2019 Salı 15:37
Güncelleme: 11.06.2019 15:40
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Süper Lig'in güçlü ekibi Medipol Başakşehir'de Okan Buruk ile transfer hızlı girdi...
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Turuncu mavililer ile sözleşme imzalamasından dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade eden Okan Buruk, "Beni bu göreve layık gördükleri için Başkanıma, yönetimime teşekkür ediyorum. Hedefler büyük." dedi.
Şampiyonlar Ligi vurgusu da yapan teknik çalıştırıcı, "Kaliteli oyuncularla yeni hedeflerimize ulaşmayı deneyeceğiz. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi." açıklamasında bulundu.
Başakşehir'in iyi bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Buruk, "İyi bir kadromuz ve iyi bir ekibimiz var. Burada oluşturacağımız mutlu aile ile beraber devam etmek istiyoruz." dedi ve ekledi.
"Son takımım Rizespor, beni buraya taşıdığı için, son senemdeki başarılar için eski kulübüme de teşekkür ediyorum."