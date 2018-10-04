Okan Buruktan çarpıcı Fenerbahçe sözleri!

Arada takım almak zordur. Kendi hazırlamadığınız, kurmadığınız bir takım alıyorsunuz. Bu süreç biraz daha zor olabiliyor. Sezon başı başlamak çok farklı oluyor. Fakat; başlangıcımız güzel ve istediğimiz gibi oldu. Rizespor önemli bir camia. Bu ligin önemli değerlerinden biri.