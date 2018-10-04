Okan Buruktan çarpıcı Fenerbahçe sözleri!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Okan Buruk, büyük takımlara karşı başarılı olmasının şifrelerini anlattı.
4 Ekim 2018 Perşembe, 16:22:45
Güncelleme: 16:27:55
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Okan Buruk'tan çarpıcı Fenerbahçe sözleri!
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Ligdeki hedefleri hakkında konuşan Buruk, VAR sistemi, Fenerbahçe maçı ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına da değindi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Okan Buruk'tan çarpıcı Fenerbahçe sözleri!
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Okan Buruk'un Radyospor'a yaptığı açıklamalardan satır başları ise şu şekilde;
Okan Buruk'tan çarpıcı Fenerbahçe sözleri!
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RİZESPOR'UN BAŞINA GEÇİŞ SÜRECİ
Geçen sene Akhisar'da devam eden bir serüven vardı. Gayet güzel bitti. Daha sonra anlaşamadık. Süreç uzamıştı. Diğer takımlarda da herkes anlaşma yaptı. Yaz dönemini tatil yaparak geçirdik. Rizespor'dan bir teklif geldi. Burada çalışmaya başladık.
Okan Buruk'tan çarpıcı Fenerbahçe sözleri!
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Arada takım almak zordur. Kendi hazırlamadığınız, kurmadığınız bir takım alıyorsunuz. Bu süreç biraz daha zor olabiliyor. Sezon başı başlamak çok farklı oluyor. Fakat; başlangıcımız güzel ve istediğimiz gibi oldu. Rizespor önemli bir camia. Bu ligin önemli değerlerinden biri.
Okan Buruk'tan çarpıcı Fenerbahçe sözleri!
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"İNANILMAZ BİR MORAL KAZANDIK"
Oyuncu yapısı ve kadrosuna baktığımızda iyi şeyler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Malatya maçını izlediğimde hafif moralim bozulmuştu. Takımla çalıştık ve kupa, lig maçı oynadık. Oyuncuların istekleri, konsantrasyonları bizi sevindirdi.