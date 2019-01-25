Mustafa Çulcu: "Tarihin en kötü yönetimi"
SİZCE VAR SİSTEMİ ADALETİ GETİRDİ Mİ?
'VAR sistemi öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdik' dediler ama geçirmediler. Bir hakemin VAR sistemini iyi uygulayabilmesi için en az 100 saat eğitim görmesi lazım. Bunu şişirilmiş saatlerle yaptılar. Avrupa'da bu sisteme geçmeden önce 'Biz altyapıyı sağlıklı yaşayalım, sonra sisteme geçelim' dediler. Ama biz acele ettik... Avrupa'da sisteme saygı, son derece çağdaş bir teknoloji vardı, iki yıl gibi çok üst düzey bir eğitim döneminden geçti hakemler. Sahada kendi ülkelerinin bir numaraları olup da kıtalarının en iyileri olarak çağırıldılar.
HAKEMLER ART NİYETLİ Mİ, YETERSİZ Mİ?
Sistem şunu gerektiriyor, sahadaki hakem aynı zamanda VAR'ın da başına oturabilir. Ama VAR'ın başarılı olabilmesi için daha uzun süre eğitim alması lazım. Mesela Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda sadece sahada düdük öttürdü. Eğitim ve donanımı layıkıyla yaparak videonun başına oturmazsınız, kaosun önüne geçemezsiniz. Hakemler art niyet değil ama yetersiz. Eğer 'hakemler arasında art niyetli olanlar var' diyorsanız, o hakemleri temizleyeceksiniz, görevine son vereceksiniz. Artık 'hakem de insandır, hata yapar' mantığı bitti.
MHK BAŞKANI YUSUF NAMOĞLU YETERLİ Mİ?
MHK Başkanlığı çok önemli bir görev. Burada oturan kişi bu konuda uzmanlaşmış, yılların deneyimi ve birikimine sahip olmuş, kendi güncellemiş, eskilerde kalmayıp, günümüz koşullarına adapte olmuş birisi olmalı. Bu kişilerin hal ve tavırları önemli, eğitimleri önemli. Öyle ki maç ataması, hakemlere saatlerce eğitim vermesinden daha önemlidir.
BARİZ HATALAR İÇİN NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Maç öncesine hakemlere bakılır, hatalarına bakılır. Eğer bir hakem durumdan vazife çıkarıyorsa, bu en tehlikeli olanıdır. MHK de gerekli önlemi almıyor, onu irdeleyip neden bunu yaptığını sorgulamıyorsa, disipline etmek için yaptırım uygulamıyorsa, bundan sonra bu gidişatın önünü alamazlar. Makul hatalar kabul edilir, MHK de eder. Ama hakem maçın içinde manyeller yapıyorsa, bu hakemle yollar ayrılmalıdır. Bazı durumda eğitim zaiyatı vardır, bunlar da öyle görülmeli ve yollar ayrılmalıdır.
HALİL UMUT MELER, CÜNEYT ÇAKIR OLUR MU?
Halil Umut Meler'in maçın ilk 15 dakikasında yapılan faullerdeki tutarsızlığı, kafasının karışık olduğunun mesajını açıkça veriyordu. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi. Yeterli bir hakemlik yapamadı. Umut vadeden bir hakem deniyor ama sahadaki yönetime baktığınızda ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyorsunuz. Ne MHK'nin ne de futbolun oyun kurallarının gereğini uyguladılar. Kartlarını yanlış kullanıyor, faullere yanlış veriyor, tuhaf kararlar verdi. Halil Umut Meler maçı yönetmedi, idare etti. Meler'in ayaklarını yere sağlam basması lazım. Meler, saçma sapan bir maç yönetti. Böyle giderse Meler'den Çakır olmaz.