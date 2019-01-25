Mustafa Çulcu: "Tarihin en kötü yönetimi"

SİZCE VAR SİSTEMİ ADALETİ GETİRDİ Mİ?

'VAR sistemi öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdik' dediler ama geçirmediler. Bir hakemin VAR sistemini iyi uygulayabilmesi için en az 100 saat eğitim görmesi lazım. Bunu şişirilmiş saatlerle yaptılar. Avrupa'da bu sisteme geçmeden önce 'Biz altyapıyı sağlıklı yaşayalım, sonra sisteme geçelim' dediler. Ama biz acele ettik... Avrupa'da sisteme saygı, son derece çağdaş bir teknoloji vardı, iki yıl gibi çok üst düzey bir eğitim döneminden geçti hakemler. Sahada kendi ülkelerinin bir numaraları olup da kıtalarının en iyileri olarak çağırıldılar.



