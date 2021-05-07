Kural hatası iddiasıyla gündeme gelmişti! Yaşar Kemal Uğurlu bakın hangi takımlı
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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalmış, karşılaşmada Valencia için penaltı çalınan pozisyonun ardından ofsayt kararının verilmesi kural hatası tartışmalarını doğurmuştu. Sarı-lacivertliler daha sonra TFF'ye başvuruda bulunmuş fakat kural hatası olmadığına karar verilmişti. Kural hatası iddiasıyla gündem olan Yaşar Kemal Uğurlu'nun tuttuğu takım da merak konusu oldu. İşte yanıtı...