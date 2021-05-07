Galeri Süper Lig Kural hatası iddiasıyla gündeme gelmişti! Yaşar Kemal Uğurlu bakın hangi takımlı

Kural hatası iddiasıyla gündeme gelmişti! Yaşar Kemal Uğurlu bakın hangi takımlı

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalmış, karşılaşmada Valencia için penaltı çalınan pozisyonun ardından ofsayt kararının verilmesi kural hatası tartışmalarını doğurmuştu. Sarı-lacivertliler daha sonra TFF'ye başvuruda bulunmuş fakat kural hatası olmadığına karar verilmişti. Kural hatası iddiasıyla gündem olan Yaşar Kemal Uğurlu'nun tuttuğu takım da merak konusu oldu. İşte yanıtı...