Kombinelerde son durum! Büyük fark... - Galeri - Fotomaç
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Kombinelerde son durum! Büyük fark...

    19 Temmuz 2018 Perşembe, 09:29:30 Güncelleme: 09:43:36
    Kombinelerde son durum! Büyük fark...
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    Kombinelerde son durum! Büyük fark...

    Fenerbahçe taraftarları geçmiş yıllarda olduğu gibi sansasyonel transfer yapılmamış olmasına rağmen takımlarına olağanüstü bir destek veriyor. Süper Lig kulüplerinin 2018-19 sezonu için satışa çıkardığı kombine kartlarda bugüne dek en yüksek satış rakamına ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli dün sabah itibariyle 35 bin 199 adet kombine satarken, elde edilen gelir 86 milyon 155 bin TL'ye ulaştı.

    Kombinelerde son durum! Büyük fark...
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    Kombinelerde son durum! Büyük fark...

    ÇAYKUR Rizespor

    Satış rakamı: 192

    Gelir: 44 bin 211 TL

    Kombinelerde son durum! Büyük fark...
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    • 15
    Kombinelerde son durum! Büyük fark...

    Sivasspor
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    Satış Rakamı: 285

    Gelir: 49 bin 799 TL


    Kombinelerde son durum! Büyük fark...
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    • 15
    Kombinelerde son durum! Büyük fark...

    Kayserispor

    Satış rakamı: 285

    Gelir: 61 bin 734 TL

    Kombinelerde son durum! Büyük fark...
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    Kombinelerde son durum! Büyük fark...

    Antalyaspor

    Satış rakamı: 451

    Gelir: 166 bin 935 TL

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