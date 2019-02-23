"Oyunun ilk bölümünde istediğimiz oyunu oynayamadık. Çok fazla pas hatası yaptık, rakibe şans tanıdık. Oyunun ikinci bölümünde tempoyu yükselttik. İstediğimiz pozisyonları bulduk, gol attık. Daha fazla da goller atabilirdik. Son bölümde istediğimiz tempoyu yakaladık ama Antalyaspor kadar hakemin de katkılarıyla tempomuz zaman zaman düştü. Bu yapmış olduğumuz mücadeleden olumlu ve olumsuz yönleri analiz edip bundan sonra daha iyi maçlar çıkarmak için çalışacağız" açıklamasında bulundu.