Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (28. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (28. hafta)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geld. Mücadeleden ev sahibi ekip RAMS Başakşehir 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Siltaş Yapı Pendikspor'un, Tümosan Konyaspor'u konuk ettiği mücadeleden misafir ekip 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Günün ve haftanın en kritik maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu dev derbiden Galatasaray 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte bu maçların ardından güncel puan durumu...