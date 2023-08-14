İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (27. hafta)
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Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 27. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor,sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük ile Corendon Alanyaspor, İstanbul'da oynanan maçtan 1-1'lik skorla berabere kaldı. Trabzonspor ise sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Günün bir diğer kritik maçında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte bu maçların ardından Süper Lig'de güncel puan durumu...