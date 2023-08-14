Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (27. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (27. hafta)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 27. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor,sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük ile Corendon Alanyaspor, İstanbul'da oynanan maçtan 1-1'lik skorla berabere kaldı. Trabzonspor ise sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Günün bir diğer kritik maçında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte bu maçların ardından Süper Lig'de güncel puan durumu...