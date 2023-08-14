Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (23. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (23. hafta)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 23. haftada Tümosan Konyaspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf konuk ekip oldu. VavaCars Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadeleyi 4-0'lık skorla ev sahibi ekip kazandı.

EMS Yapı Sivasspor - Beşiktaş mücadelesinden galip ayrılan taraf ise 1-0'lık skorla EMS Yapı Sivasspor oldu. Günün bir diğer kritik maçında ise Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte bu maçların adından Süper Lig'de güncel puan durumu...