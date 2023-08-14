İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (23. hafta)
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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 23. haftada Tümosan Konyaspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf konuk ekip oldu. VavaCars Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadeleyi 4-0'lık skorla ev sahibi ekip kazandı.
EMS Yapı Sivasspor - Beşiktaş mücadelesinden galip ayrılan taraf ise 1-0'lık skorla EMS Yapı Sivasspor oldu. Günün bir diğer kritik maçında ise Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte bu maçların adından Süper Lig'de güncel puan durumu...