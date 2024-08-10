İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 4. hafta)
Trendyol Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarda Konyaspor ile Kayserispor golsüz berabere kalırken, Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçti. Göztepe sahasında Bodrum FK'yı 2-0; Galatasaray ise deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 15:58 , Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 23:58
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 4. hafta)