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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 4. hafta)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarda Konyaspor ile Kayserispor golsüz berabere kalırken, Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçti. Göztepe sahasında Bodrum FK'yı 2-0; Galatasaray ise deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 4. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 4. hafta

19- ADANA DEMİRSPOR: 1

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 4. hafta

18- HATAYSPOR: 1

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 4. hafta

17- KAYSERİSPOR: 1

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 4. hafta

16- TRABZONSPOR: 1

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 4. hafta

15- ALANYASPOR: 2

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