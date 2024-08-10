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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 3. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Pazar günü oynanan karşılaşmalarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. Antalya'da ise muhtemeş bir maç oynandı. Antalyaspor konuk ettiği Hatayspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe ise Rize'de gol oldu yağdı. Sarı lacivertliler rakibini 5-0 mağlup ederek zirvenin sahibi oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 3. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 2. hafta

19- KAYSERİSPOR: 0

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 2. hafta

18- ADANA DEMİRSPOR: 1

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 2. hafta

17- HATAYSPOR: 1

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 2. hafta

16- TRABZONSPOR: 1

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 2. hafta

15- ALANYASPOR: 2

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