İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 3. hafta)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Pazar günü oynanan karşılaşmalarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. Antalya'da ise muhtemeş bir maç oynandı. Antalyaspor konuk ettiği Hatayspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe ise Rize'de gol oldu yağdı. Sarı lacivertliler rakibini 5-0 mağlup ederek zirvenin sahibi oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 15:58 , Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 23:54
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 3. hafta)