Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 21. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 21. hafta)

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. 21. hafta karşılaşmalarında Sivaspor, Adana Demirspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Hatayspor ise Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadelede Gaziantep rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Antaltaspor - Ümraniyespor maçında kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi Antalyaspor oldu. Son olarak ise Galatasaray, Giresunspor'u 4-0'lık skorla geçti. İşte maçların ardından güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 21. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 18. hafta

19 - ÜMRANİYESPOR: 14

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 18. hafta

18 - İSTANBULSPOR: 15

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 18. hafta

17 - SİVASSPOR: 18

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 18. hafta

16 - KASIMPAŞA: 19

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 18. hafta

15 - HATAYSPOR: 20

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