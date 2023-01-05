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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 21. hafta)
Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. 21. hafta karşılaşmalarında Sivaspor, Adana Demirspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Hatayspor ise Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadelede Gaziantep rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Antaltaspor - Ümraniyespor maçında kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi Antalyaspor oldu. Son olarak ise Galatasaray, Giresunspor'u 4-0'lık skorla geçti. İşte maçların ardından güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 22:06 , Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 21:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 21. hafta)