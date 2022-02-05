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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 26. hafta)
Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçların oynandığı günde, Antalyaspor ve Kayserispor 3 puanı alan takımlar oldu. Günün son maçında ise Beşiktaş sahne aldı. Kartal, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 05.02.2022 21:01 , Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 20:42
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 26. hafta)