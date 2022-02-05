Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 26. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 26. hafta)

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçların oynandığı günde, Antalyaspor ve Kayserispor 3 puanı alan takımlar oldu. Günün son maçında ise Beşiktaş sahne aldı. Kartal, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 26. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 24. hafta

20- YENİ MALATYASPOR: 16 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 24. hafta

19- ALTAY: 22 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 24. hafta

18- Ç. RİZESPOR: 23 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 24. hafta

17- GİRESUNSPOR: 26 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 24. hafta

16- GÖZTEPE: 27 PUAN

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