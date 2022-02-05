Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 24. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 24. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13.30'da 1 maç oynandı. Gaziantep FK sahasında Sivasspor'u 5-1 ile geçerken, saat 16.00'da başlayan maçlarda Karagümrük evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 ile geçti. Haftanın en kritik maçında ise Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Günün kapanın karşılaşmasında da Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. İşte güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 24. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 24. hafta

20- YENİ MALATYASPOR: 16 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 24. hafta

19- ALTAY: 18 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 24. hafta

18- Ç. RİZESPOR: 22 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 24. hafta

17- ANTALYASPOR: 24 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 24. hafta

16- GİRESUNSPOR: 26 PUAN

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