Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 24. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 24. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13.30'da 1 maç oynandı. Gaziantep FK sahasında Sivasspor'u 5-1 ile geçerken, saat 16.00'da başlayan maçlarda Karagümrük evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 ile geçti. Haftanın en kritik maçında ise Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Günün kapanın karşılaşmasında da Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. İşte güncel puan durumu...