Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 16. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 16. hafta)

Süper Lig'de 16. haftasında bugün 4 maç oynandı. Günün ilk maçında Konyaspor sahasında Karagümrük'u 4-1'lik skorla devirdi. Saat 16.00'da başlayan 2 karşılaşma vardı. Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken, Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Günün son maçında ise lider Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetni aldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...