Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 16. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 16. hafta)

Süper Lig'de 16. haftasında bugün 4 maç oynandı. Günün ilk maçında Konyaspor sahasında Karagümrük'u 4-1'lik skorla devirdi. Saat 16.00'da başlayan 2 karşılaşma vardı. Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken, Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Günün son maçında ise lider Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetni aldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 16. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 15. hafta

20- KASIMPAŞA: 11 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 15. hafta

19- Ç. RİZESPOR: 13 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 15. hafta

18- YENİ MALATYASPOR: 14 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 15. hafta

17- GÖZTEPE: 14 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 15. hafta

16- GAZİANTEP FK: 18 PUAN

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