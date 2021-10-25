Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 12. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 12. hafta)

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı kaldığı yerden devam etti. Haftanın sonucu merakla beklenen maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Gündüz seansında oynanan maçlarda ise Sivasspor ile Giresunspor 0-0 berabere kalırken, Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Antalyaspor da Altay'ı 1-0'lık skorla devirdi. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 12. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 7 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

19- KASIMPAŞA: 9 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

18- GÖZTEPE: 9 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

17- GİRESUNSPOR: 10 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

16- YENİ MALATYASPOR: 12 PUAN

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