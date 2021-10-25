GaleriSüper Ligİşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 12. hafta)
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 12. hafta)
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı kaldığı yerden devam etti. Haftanın sonucu merakla beklenen maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Gündüz seansında oynanan maçlarda ise Sivasspor ile Giresunspor 0-0 berabere kalırken, Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Antalyaspor da Altay'ı 1-0'lık skorla devirdi. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 25.10.2021 20:46 , Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 21:03
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 12. hafta)