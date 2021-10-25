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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 11. hafta)
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başladı. Açılış maçında lider Trabzonspor, lig sonuncusu Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele bordo mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fırtına, zirvede puan farkını açtı. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 25.10.2021 20:46 , Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 21:49
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 11. hafta)