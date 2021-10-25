Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 11. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 11. hafta)

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başladı. Açılış maçında lider Trabzonspor, lig sonuncusu Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele bordo mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fırtına, zirvede puan farkını açtı. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 11. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 4 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

19- KASIMPAŞA: 6 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

18- GÖZTEPE: 8 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

17- ANTALYASPOR: 9 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

16- GİRESUNSPOR: 9 PUAN

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