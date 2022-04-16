Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/2022 sezonu 33. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/2022 sezonu 33. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Cuma günün maçlarında Trabzonspor, sahasında Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor ise Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarda ise Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. 16.00 maçlarında Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 ile geçerken, Altay ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise sahasında Göztepe'yi 2-0'la devirdi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...