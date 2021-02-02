Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 24. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 24. hafta)

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla başladı. Günün ilk maçında Hatayspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederken, 16.00 seansında oynanan karşılaşmalarda ise Karagümrük deplasmanda Başakşehir'i 1-0, Alanyaspor da sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Günün en önemli maçında ise Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirip averajla liderliğe yükseldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...