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İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri
Galatasaray galibiyet peşinde... Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibini sıkıştırsa da sonuca gidemeyen sarı-kırmızılı ekip, bugün Gençlerbirliği maçıyla yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bugün Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Sarı-kırmızılıların kafilesinde üç önemli eksik var. Karşılaşma öncesi merakla beklenen mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu.
5 Ekim 2019 Cumartesi 07:47
Güncelleme: 05.10.2019 07:47
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Galatasaray galibiyet peşinde... Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibini sıkıştırsa da sonuca gidemeyen sarıkırmızılı ekip, bugün Gençlerbirliği maçıyla yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor.
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Zira Cimbom son 4 maçında 3 beraberlik ve bir yenilgi aldı ve galibiyetle tanışamadı.
Zirvenin 5 puan gerisinde yer alan ve artık daha fazla geriye düşmek istemeyen sarı-kırmızılılar, milli takım arasına üç puanla girmeyi hedefliyor.
BAŞKENT'TE ZORLANIYOR Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak olan mücadele 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Buna karşılık Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti de büyük... Kırmızı-siyahlı ekip, ligde çıktığı 6 maçta sadece 2 puan toplayabildi.
Onlar da 3 puan için bastıracak. Nitekim ev sahibi, Ankara'da Galatasaray'a karşı mücadele ettiği son 7 maçta sadece bir kez yenildi. Bugün de zoru başarmak için mücadele edecek.