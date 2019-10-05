İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri

Galatasaray galibiyet peşinde... Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibini sıkıştırsa da sonuca gidemeyen sarı-kırmızılı ekip, bugün Gençlerbirliği maçıyla yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bugün Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Sarı-kırmızılıların kafilesinde üç önemli eksik var. Karşılaşma öncesi merakla beklenen mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu.