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İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde ilk yarı istatistikleri
Galatasaray 6. hafta mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Saat 20.00'da başlayan mücadelede ilk yarı tamamlandı. Gol sesi çıkmayan ilk yarıda iki tarafında karşılıklı atakları var. İşte ilk 45 dakikanın dikkat çeken istatistikleri...
28 Eylül 2019 Cumartesi 20:54
Güncelleme: 28.09.2019 20:59
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Süper Lig'in 6.haftasında ligin iki dev ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
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TT Arena Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan mücadelede Cüneyt Çakır ilk yarının bitiş düdüğünü çaldı.
Karşılıklı ataklar şeklinde geçen derbide henüz gol sesi gelmiş değil.
İŞTE DEV MÜCADELENİN İLK YARI İSTATİSTİKLERİ
Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelede top %52,0 oranında orta sahada gerçekleşti. %27,9 oranında Galatasaray yarı sahasında geçen mücadelede %20,1 oranında ise Fenerbahçe yarı sahasında oynandı.