İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde ilk yarı istatistikleri - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde ilk yarı istatistikleri

İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde ilk yarı istatistikleri

Galatasaray 6. hafta mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Saat 20.00'da başlayan mücadelede ilk yarı tamamlandı. Gol sesi çıkmayan ilk yarıda iki tarafında karşılıklı atakları var. İşte ilk 45 dakikanın dikkat çeken istatistikleri...

28 Eylül 2019 Cumartesi 20:54 Güncelleme: 28.09.2019 20:59
İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde ilk yarı istatistikleri

Süper Lig'in 6.haftasında ligin iki dev ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

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İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde ilk yarı istatistikleri

TT Arena Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan mücadelede Cüneyt Çakır ilk yarının bitiş düdüğünü çaldı.

İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde ilk yarı istatistikleri

Karşılıklı ataklar şeklinde geçen derbide henüz gol sesi gelmiş değil.

İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde ilk yarı istatistikleri

İŞTE DEV MÜCADELENİN İLK YARI İSTATİSTİKLERİ

İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde ilk yarı istatistikleri

Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelede top %52,0 oranında orta sahada gerçekleşti. %27,9 oranında Galatasaray yarı sahasında geçen mücadelede %20,1 oranında ise Fenerbahçe yarı sahasında oynandı.

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