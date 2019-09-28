İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin istatistikleri

Galatasaray 6. hafta mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. 90 dakikasında gol sesi çıkmayan dev maç orta saha mücadelesi şeklinde geçerken iki ekip de net gol pozisyonları yakalayamadı. İşte dev derbinin tüm detayları ve istatistikleri...