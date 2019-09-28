İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin istatistikleri

Galatasaray 6. hafta mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. 90 dakikasında gol sesi çıkmayan dev maç orta saha mücadelesi şeklinde geçerken iki ekip de net gol pozisyonları yakalayamadı. İşte dev derbinin tüm detayları ve istatistikleri...
28 Eylül 2019 Cumartesi 23:38
Güncelleme: 28.09.2019 23:39
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Süper Lig'in 6.haftasında ligin iki dev ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
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TT Arena Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan mücadelede Cüneyt Çakır son düdüğü çaldı.
Karşılıklı ataklar şeklinde geçen derbiden gol sesi çıkmadı.
İŞTE DEV MÜCADELENİN İSTATİSTİKLERİ Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelede top %50,6 oranında orta sahada gerçekleşti. %29,1 oranında Galatasaray yarı sahasında geçen mücadelede %20,3 oranında ise Fenerbahçe yarı sahasında oynandı.
Ev sahibi ekip Galatasaray ataklarını büyük oranda sol taraftan kaydetti. %58,0 oranında sol kanattan ataklarını yapan Sarı-Kırmızılılar, %22,8 orta alandan, %19,2 ise sağ kanattan ataklarını şekillendirdi.