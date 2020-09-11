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11 Eylül 2020, Cuma
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İşte bonservissiz Türk futbolcular

Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren kademeli olarak düşürülecek olan yabancı sayısıyla birlikte yerli futbolcuların önemi artacak. Bu doğrultuda kulüpler, bonservisi elinde olan kaliteli Türk futbolculara yönelmiş durumda. Peki şu an itibarıyla boşta olan ve kulüp arayan Türk futbolcular kimler? İşte bedava yerli futbolculardan öne çıkan bazı isimler... | Son dakika transfer haberleri
11 Eylül 2020 Cuma 10:41 Güncelleme: 11.09.2020 10:49
Transferde piyango! Olcay Şahan ve Mehmet Ekici...

EMRE ÇOLAK

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transferde piyango! Olcay Şahan ve Mehmet Ekici...

SEMİH KAYA

Transferde piyango! Olcay Şahan ve Mehmet Ekici...

GÖKHAN TÖRE

Transferde piyango! Olcay Şahan ve Mehmet Ekici...

MEHMET EKİCİ

Transferde piyango! Olcay Şahan ve Mehmet Ekici...

İSMAİL KÖYBAŞI

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