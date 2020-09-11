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İşte bonservissiz Türk futbolcular

Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren kademeli olarak düşürülecek olan yabancı sayısıyla birlikte yerli futbolcuların önemi artacak. Bu doğrultuda kulüpler, bonservisi elinde olan kaliteli Türk futbolculara yönelmiş durumda. Peki şu an itibarıyla boşta olan ve kulüp arayan Türk futbolcular kimler? İşte bedava yerli futbolculardan öne çıkan bazı isimler... | Son dakika transfer haberleri

11 Eylül 2020 Cuma 10:41 Güncelleme: 11.09.2020 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





