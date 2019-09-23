Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanarak puanlar paylaşıldı. İşte Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinden kareler.
23 Eylül 2019 Pazartesi 22:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş 5. hafta mücadelesinden Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i ağırladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşiktlikle tamamlandı.
Mücadelede goller ikinci yarıda geldi.
İlk golü konuk ekip adına Crivelli kaydederken, Beşiktaş'ın golünü penaltı vuruşundan Burak Yılmaz kaydetti.
Siyah-Beyazlı ekibin 3 haftadır maç kazanamaması Beşiktaşlı taraftarları çileden çıkardı.