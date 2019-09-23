İşte Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinden kareler - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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İşte Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinden kareler

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanarak puanlar paylaşıldı. İşte Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinden kareler.
23 Eylül 2019 Pazartesi 22:04
İşte Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinden kareler

Beşiktaş 5. hafta mücadelesinden Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i ağırladı.

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İşte Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinden kareler

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşiktlikle tamamlandı.

İşte Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinden kareler

Mücadelede goller ikinci yarıda geldi.

İşte Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinden kareler

İlk golü konuk ekip adına Crivelli kaydederken, Beşiktaş'ın golünü penaltı vuruşundan Burak Yılmaz kaydetti.

İşte Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinden kareler

Siyah-Beyazlı ekibin 3 haftadır maç kazanamaması Beşiktaşlı taraftarları çileden çıkardı.

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