FORBES Türkiye'nin hazırladığı Futbol Verimlilik Endeksi'ne göre geçen sezonun en verimli ilk iki futbolcusu Trabzonspor'un genç yetenekleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür. İlk 10'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan ikişer oyuncunun yer alıyor. Beşiktaş'ı ise dört futbolcusu temsil ediyor.
4 Ekim 2018 Perşembe, 16:33:04
Güncelleme: 17:10:19
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İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu
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UEFA'nın verilerine göre Türkiye'de futbol kulüpleri 734 milyon euro'ya ulaşan gelirlerinin yüzde 71'ini (523 milyon euro) futbolcularına maaş ödemesi olarak dağıtıyor.
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İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu
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Üstelik sadece Süper Toto Süper Lig'in dört büyük kulübü, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor üzerinden bakıldığında bu oranın yüzde 80'e kadar yükseldiği görülüyor.
İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu
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Peki her yıl milyonlarca lira maaş alan futbolcular aldıkları paranın hakkını ne kadar verebiliyor? İşte ilk 10 giren isimler...