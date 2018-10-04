İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    GALERİ

    İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu

    FORBES Türkiye'nin hazırladığı Futbol Verimlilik Endeksi'ne göre geçen sezonun en verimli ilk iki futbolcusu Trabzonspor'un genç yetenekleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür. İlk 10'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan ikişer oyuncunun yer alıyor. Beşiktaş'ı ise dört futbolcusu temsil ediyor.

    4 Ekim 2018 Perşembe, 16:33:04 Güncelleme: 17:10:19
    İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu
    • 1
    • 13
    İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu

    UEFA'nın verilerine göre Türkiye'de futbol kulüpleri 734 milyon euro'ya ulaşan gelirlerinin yüzde 71'ini (523 milyon euro) futbolcularına maaş ödemesi olarak dağıtıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu
    • 2
    • 13
    İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu

    Üstelik sadece Süper Toto Süper Lig'in dört büyük kulübü, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor üzerinden bakıldığında bu oranın yüzde 80'e kadar yükseldiği görülüyor.

    İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu
    • 3
    • 13
    İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu

    Peki her yıl milyonlarca lira maaş alan futbolcular aldıkları paranın hakkını ne kadar verebiliyor? İşte ilk 10 giren isimler...

    İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu
    • 4
    • 13
    İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu

    Yusuf Yazıcı

    Oyunda kaldığı süre: 2.567

    Dakika başına kazancı: 23 €

    Maç başı kazancı: 1.701 €

    Toplam ücret: 59.524 €

    İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu
    • 5
    • 13
    İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu

    Abdülkadir Ömür

    Oyunda kaldığı süre: 2.123

    Dakika başına kazancı: 28 €

    Maç başı kazancı: 1.860 €

    Toplam ücret: 59.524 €

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