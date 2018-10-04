İşte 2017-2018 sezonun en verimli 10 futbolcusu

FORBES Türkiye'nin hazırladığı Futbol Verimlilik Endeksi'ne göre geçen sezonun en verimli ilk iki futbolcusu Trabzonspor'un genç yetenekleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür. İlk 10'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan ikişer oyuncunun yer alıyor. Beşiktaş'ı ise dört futbolcusu temsil ediyor.