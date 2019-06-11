Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin istediği oyuncuları açıkladı! - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin istediği oyuncuları açıkladı!

Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin istediği oyuncuları açıkladı!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı'dan sonra takımın başına getirilen Okan Buruk'un imza töreni sonrası çok önemli transfer açıklamalarında bulundu. Gümüşdağ, ayrılacak isimleri duyururken mevcut takımdan Fenerbahçe tarafından istenen 2 ismi duyurdu.

11 Haziran 2019 Salı 13:03 Güncelleme: 11.06.2019 13:06
Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin istediği oyuncuları açıkladı!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, takımın transfer gündemini ve kadro yapısını değelendirdi.

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Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin istediği oyuncuları açıkladı!

Gümüşdağ, Adebayor, Serdar Taşçı ve Bajic ile yolların ayrılacağını kaydetti.

Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin istediği oyuncuları açıkladı!

Okan Buruk'un imza töreni sonrasında da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gümüşdağ, resmi transfer açıklamasında da bulundu.

Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin istediği oyuncuları açıkladı!

Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Gümüşdağ, "Savunmaya ve hücuma oyuncu almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin istediği oyuncuları açıkladı!

Öte yandan Edin Visca, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir'in ismi özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.

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