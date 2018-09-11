Futbolcuların unutulmaz anıları

Eski Fenerbahçeli Stephen Appiah 2006'daki 4-0'lık derbiden önce gördüğü kâbusu anlattı: "O maçın gecesinde Samandıra'da kimse uyumuyordu. Gece 02.00'de bile Daum, futbolcu arkadaşlar ve teknik kadro hâlâ ayaktaydı. Büyük bir heyecan vardı. Galatasaray maçlarına herkes çok farklı bakıyordu. 02.30-03.00 gibi uyumuşum. Ama enteresan bir kâbusla uyandım..."
"Şaşkına dönmüştüm, ter içindeydim. Rüyamda G.Saraylı futbolcular ve taraftarlar Samandıra'yı basmıştı. Hatta birçoğu savaş boyaları bile sürmüştü. En net hatırladığım Hakan Şükür ve Mondragon'du. Herkesin elinde kesici aletler var ama Mondragon'un elinde otomatik büyük bir silah vardı."
DROGBA'NIN BOMBA TERİM ANISI!
Drogba: "Real Madrid ile ilk maçı 3-0 kaybetmiştik ve rövanş İstanbul'daydı. Ancak turdan umudumuzu kesmemiştik. İlk yarıyı 1-0 yenik kapattık ve devre arasında Fatih Terim beni oyundan çıkarmak istedi..."
"Ona 'Bunu yapamazsın' dedim. 'Maçı hala kazanabiliriz ama beni oyundan alırsan hala kazanabileceğimize olan inancın yok demektir. Ben inanıyorum' dedim ve 2. yarıda sahaya çıkıp maçı kazandık. Elendik ama G.Saray için unutulmaz bir maçtı"