Fenerbahçeye büyük şok! Son maçını kazandı ama... - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye büyük şok! Son maçını kazandı ama...
Süper Lig'in 20. haftasında şampiyon adaylarının maçlarını oynamalarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 16:14:35
Güncelleme: 16:15:40
Fenerbahçe'nin ise kazanmasına rağmen oranındaki değişim dikkat çekti. İşte takımlar ve şampiyonluk oranları:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Lider Başakşehir'in puan farkını 6'dan 8'e çıkarmasının ardından oranı 1.65'ken 1.35 oldu.
İkinci sıradaki Galatasaray'ın ise 3.90'lık oranı 4.00'e yükseltildi.
Üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın 5.50 olan oranı tam 11'e yükseltildi.
Trabzonspor'un oranı, 26'dan 25'e düştü.
Fenerbahçe'nin oranı ise kazanmasına rağmen 80'den 90'a çıktı.
Kasımpaşa ve Konyaspor'un ise oranları 40.00 oldu.