Fenerbahçeye büyük şok! Son maçını kazandı ama... - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye büyük şok! Son maçını kazandı ama...

Süper Lig'in 20. haftasında şampiyon adaylarının maçlarını oynamalarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

4 Şubat 2019 Pazartesi, 16:14:35 Güncelleme: 16:15:40
Fenerbahçeye büyük şok! Son maçını kazandı ama...

Fenerbahçe'nin ise kazanmasına rağmen oranındaki değişim dikkat çekti. İşte takımlar ve şampiyonluk oranları:

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Fenerbahçeye büyük şok! Son maçını kazandı ama...

Lider Başakşehir'in puan farkını 6'dan 8'e çıkarmasının ardından oranı 1.65'ken 1.35 oldu.

Fenerbahçeye büyük şok! Son maçını kazandı ama...

İkinci sıradaki Galatasaray'ın ise 3.90'lık oranı 4.00'e yükseltildi.

Fenerbahçeye büyük şok! Son maçını kazandı ama...

Üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın 5.50 olan oranı tam 11'e yükseltildi.

Fenerbahçeye büyük şok! Son maçını kazandı ama...

Trabzonspor'un oranı, 26'dan 25'e düştü.

Fenerbahçeye büyük şok! Son maçını kazandı ama...

Fenerbahçe'nin oranı ise kazanmasına rağmen 80'den 90'a çıktı.

Fenerbahçeye büyük şok! Son maçını kazandı ama...

Kasımpaşa ve Konyaspor'un ise oranları 40.00 oldu.

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