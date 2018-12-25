Maça damga vuran olay ise, Antalyaspor'da 90+2'de Doukara'nın yerine dahil edilen 15 yaşındaki Fehmi Koç'un oyuna girmesi oldu. 15 yıl 3 ay 26 günlük olan Fehmi Koç, Süper Lig tarihinde bir lig maçında forma giyen en genç oyuncu oldu.