Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 17. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
25 Aralık 2018 Salı, 10:31:16
Güncelleme: 10:42:43
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Spor Toto Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken mücadelede tarihi bir an yaşandı. İşte maçtan detaylar ve Süper Lig tarihine damga vuran o isim...
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Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe'de Neustaedter karşılaşmanın 75. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte yapılanma içerisinde olan Fenerbahçe sezonun ilk yarısında kötü gidişatın neticesinde puan cetvelini 16 puanla 17. sırada tamamladı. Antalyaspor ise hanesine 1 puan daha yazdırarak 27 puanla 6. sırada yer aldı.
Teknik direktör Ersun Yanal, takımının başında çıktığı ilk lig maçı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'de iki değişiklik gerçekleştirirken deneyimli hoca, Valbuena'nın yerine Benzia, Slimani'nin yerine ise Soldado'yu ilk 11'de sahaya sürdü.
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe birden gitti. Teknik direktör Korkmaz, kart cezalısı Diego, Celustka, Maicon ve Doğukan Sinik ile sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç'in yerine Bahadır Öztürk, Cissokho, Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş ve Doukara'ya ilk 11'de şans verdi.
Maça damga vuran olay ise, Antalyaspor'da 90+2'de Doukara'nın yerine dahil edilen 15 yaşındaki Fehmi Koç'un oyuna girmesi oldu. 15 yıl 3 ay 26 günlük olan Fehmi Koç, Süper Lig tarihinde bir lig maçında forma giyen en genç oyuncu oldu.
Daha önceki rekor 27 Nisan 2003'te Adanaspor-Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, 15 yıl 7 ay 3 gün ile 80. dakikada oyuna giren Adanasporlu Gürhan Gürsoy'a aitti.