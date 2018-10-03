Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı medya raporunu açıkladı.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 13:02:23
Güncelleme: 13:08:58
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Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!
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Eylül ayında en çok konuşulan futbolcu Burak Yılmaz olurken, en çok konuşulan teknik direktör Fatih Terim oldu.
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Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!
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MTM, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı medya raporunu açıkladı.
Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!
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Yaz transfer döneminin ardından oluşturdukları kadrolarla hedeflerine ulaşmayı amaçlayan kulüplerin kıyasıya mücadelesi, Spor Toto Süper Lig'in başladığı 10 Ağustos'tan bu yana sürmeye devam etti.
Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!
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Eylül ayı spor gündeminde takım karşılaşmaları kadar ödül törenlerinden haberler de yer aldı.
Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!
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İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluş tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Futbolun Süperleri' ödül töreni gerçekleşti, ligde geçen sezonun en iyileri ödüllendirildi.