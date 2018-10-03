Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!

    Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı medya raporunu açıkladı.
    3 Ekim 2018 Çarşamba, 13:02:23 Güncelleme: 13:08:58
    Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!
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    Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!

    Eylül ayında en çok konuşulan futbolcu Burak Yılmaz olurken, en çok konuşulan teknik direktör Fatih Terim oldu.

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    Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!
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    • 18
    Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!

    MTM, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı medya raporunu açıkladı.

    Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!
    • 3
    • 18
    Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!

    Yaz transfer döneminin ardından oluşturdukları kadrolarla hedeflerine ulaşmayı amaçlayan kulüplerin kıyasıya mücadelesi, Spor Toto Süper Lig'in başladığı 10 Ağustos'tan bu yana sürmeye devam etti.

    Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!
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    • 18
    Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!

    Eylül ayı spor gündeminde takım karşılaşmaları kadar ödül törenlerinden haberler de yer aldı.

    Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!
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    • 18
    Eylül ayında en çok Beşiktaş konuşuldu!

    İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluş tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Futbolun Süperleri' ödül töreni gerçekleşti, ligde geçen sezonun en iyileri ödüllendirildi.

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