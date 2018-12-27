Erman Toroğludan flaş sözler! - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Erman Toroğlu'dan flaş sözler!

Fotomaç yazarı Erman Toroğlu'dan Süper Lig ile ilgili flaş değerlendirmeler; "Yöneticiler, 100 liralık futbolcuları 4-5 milyon euro'ya aldılar. Bu paraların bir kısmını menajerlerle ortak olup çaldılar. Ama maalesef geldiğimiz noktada deniz bitti. Türkiye'de VAR olayı milattır. VAR'dan evvel, hakem satın almak, yardımcı hakem satın almak son derece kolaydı. VAR'ın gelişiyle birlikte bu olay artık minimuma inmiştir."
27 Aralık 2018 Perşembe, 22:45:46 Güncelleme: 08:12:20
Erman Toroğludan flaş sözler!

Ligde ilk yarı geride kaldı. Milyon dolarlık kadrolarına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş beklentileri karşılayamadı. Buna karşılık ilk 5'te sürpriz takımlar var. Bu değişimin sebebi nedir? Teknik heyetler mi, yönetimler mi suçlu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Erman Toroğludan flaş sözler!

İlk yarıdaki bütün takımların özelliği aynı... Alayı futbolcularına zamanında parayı ödeyemiyorlar. Bu en üst ligde de böyle bir altta da böyle... Aslında hep 'kim suçlu, nerede hata yapıldı' diye bakıyoruz. Suçludan ziyade nerede hata yapıldığı önemli...

Erman Toroğludan flaş sözler!

Aslında önemli bir soru var: Buraya nasıl gelindi?

Erman Toroğludan flaş sözler!

Kısa süredir kulüplerin başında görevde olan yönetimlerden hiç hesap sormam. 10 yıllık yönetimlerin, yaptıkları pisliklerdir bunlar... İsterseniz daha eskiye de gidebilirsiniz. Bazı kulüplerde o da var.

Erman Toroğludan flaş sözler!

"Bakkal gibi idare ettik" diyen başkanların olduğu bir ülkede geldiğimiz noktanın sürpriz olmaması gerekir.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN