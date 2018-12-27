Erman Toroğludan flaş sözler!

Fotomaç yazarı Erman Toroğlu'dan Süper Lig ile ilgili flaş değerlendirmeler; "Yöneticiler, 100 liralık futbolcuları 4-5 milyon euro'ya aldılar. Bu paraların bir kısmını menajerlerle ortak olup çaldılar. Ama maalesef geldiğimiz noktada deniz bitti. Türkiye'de VAR olayı milattır. VAR'dan evvel, hakem satın almak, yardımcı hakem satın almak son derece kolaydı. VAR'ın gelişiyle birlikte bu olay artık minimuma inmiştir."
27 Aralık 2018 Perşembe, 22:45:46
Güncelleme: 08:12:20
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Ligde ilk yarı geride kaldı. Milyon dolarlık kadrolarına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş beklentileri karşılayamadı. Buna karşılık ilk 5'te sürpriz takımlar var. Bu değişimin sebebi nedir? Teknik heyetler mi, yönetimler mi suçlu?
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İlk yarıdaki bütün takımların özelliği aynı... Alayı futbolcularına zamanında parayı ödeyemiyorlar. Bu en üst ligde de böyle bir altta da böyle... Aslında hep 'kim suçlu, nerede hata yapıldı' diye bakıyoruz. Suçludan ziyade nerede hata yapıldığı önemli...
Aslında önemli bir soru var: Buraya nasıl gelindi?
Kısa süredir kulüplerin başında görevde olan yönetimlerden hiç hesap sormam. 10 yıllık yönetimlerin, yaptıkları pisliklerdir bunlar... İsterseniz daha eskiye de gidebilirsiniz. Bazı kulüplerde o da var.
"Bakkal gibi idare ettik" diyen başkanların olduğu bir ülkede geldiğimiz noktanın sürpriz olmaması gerekir.