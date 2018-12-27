Erman Toroğludan flaş sözler!

İlk yarıdaki bütün takımların özelliği aynı... Alayı futbolcularına zamanında parayı ödeyemiyorlar. Bu en üst ligde de böyle bir altta da böyle... Aslında hep 'kim suçlu, nerede hata yapıldı' diye bakıyoruz. Suçludan ziyade nerede hata yapıldığı önemli...