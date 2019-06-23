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Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu. Birçok Süper Lig ekibinin yakından takip ettiği golcü futbolcunun önümüzdeki hafta imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımda 2 şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon 18 resmi maçta 10 gol kaydetti.
23 Haziran 2019 Pazar 14:21 Güncelleme: 23.06.2019 14:21
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Menajerini transfer konusunda görevlendiren Eren'in gelen bir teklife sıcak baktığı belirtildi.
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