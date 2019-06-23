Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu. Birçok Süper Lig ekibinin yakından takip ettiği golcü futbolcunun önümüzdeki hafta imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımda 2 şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon 18 resmi maçta 10 gol kaydetti.
23 Haziran 2019 Pazar 14:21 Güncelleme: 23.06.2019 14:21
Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de sürpriz bir transfer gerçekleşmek üzere.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'un yeni adresi netlik kazanıyor.

Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

Golcü futbolcuya daha önce Süper Lig'den birçok teklif yapılmıştı.

Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da 2 şampiyonluk yaşayan Eren ise geleceğiyle ilgili merak edilen kararı verdi.

Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

Menajerini transfer konusunda görevlendiren Eren'in gelen bir teklife sıcak baktığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI ASLAN OLUYOR! HABER İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN