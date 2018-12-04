Emre Kılınça Avrupanın devleri talip oldu!

Türkiye'de yetişen ve Avrupa'ya transfer olan genç oyuncular; Enes Ünal, Çağlar Söyüncü, Semih Kaya, Cengiz Ünder ve Zeki Çelik'in yanına Ocak ayında bir isim daha eklenmek üzere: Sivassporlu Emre Kılınç...