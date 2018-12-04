Emre Kılınça Avrupanın devleri talip oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'a Lille ve Stuttgart talip oldu.
4 Aralık 2018 Salı, 18:28:22
Güncelleme: 18:30:49
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Türkiye'de yetişen ve Avrupa'ya transfer olan genç oyuncular; Enes Ünal, Çağlar Söyüncü, Semih Kaya, Cengiz Ünder ve Zeki Çelik'in yanına Ocak ayında bir isim daha eklenmek üzere: Sivassporlu Emre Kılınç...
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LILLE VE STUTTGART TEKLİF YAPACAK
Sivasspor'da iki sezondur başarılı bir performans ortaya koyan Emre Kılınç ile Fransa'dan Lille ve Almanya'dan Stuttgart takımları ciddi biçimde ilgileniyor.
İki takım da Sivasspor'un maçlarına scoutlarını gönderdi ve 24 yaşındaki sol ayaklı hücum oyuncusunu izletti.
Scoutların hazırladıkları raporlar sonucu Lille teknik ekibi de, Stuttgart teknik ekibi de Emre Kılınç'ın transferine onay verdi.
ONYEKURU VE NDIAYE'NIN MENAJERİ İLE ÇALIŞIYOR
Onyekuru ve Ndiaye'yi Galatasaray'a getiren William D'Avila'nın menajerliğini yapmaya başladığı Emre Kılınç'ı Sivasspor'un ara transferde 2.5 milyon Euro'ya Avrupa'ya satması bekleniyor.