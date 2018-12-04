Emre Kılınça Avrupanın devleri talip oldu! - Galeri - Fotomaç
04 Aralık 2018, Salı
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Emre Kılınç'a Avrupa'nın devleri talip oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'a Lille ve Stuttgart talip oldu.

4 Aralık 2018 Salı, 18:28:22 Güncelleme: 18:30:49
Emre Kılınça Avrupanın devleri talip oldu!

Türkiye'de yetişen ve Avrupa'ya transfer olan genç oyuncular; Enes Ünal, Çağlar Söyüncü, Semih Kaya, Cengiz Ünder ve Zeki Çelik'in yanına Ocak ayında bir isim daha eklenmek üzere: Sivassporlu Emre Kılınç...

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Emre Kılınça Avrupanın devleri talip oldu!

LILLE VE STUTTGART TEKLİF YAPACAK

Sivasspor'da iki sezondur başarılı bir performans ortaya koyan Emre Kılınç ile Fransa'dan Lille ve Almanya'dan Stuttgart takımları ciddi biçimde ilgileniyor.

Emre Kılınça Avrupanın devleri talip oldu!

İki takım da Sivasspor'un maçlarına scoutlarını gönderdi ve 24 yaşındaki sol ayaklı hücum oyuncusunu izletti.

Emre Kılınça Avrupanın devleri talip oldu!

Scoutların hazırladıkları raporlar sonucu Lille teknik ekibi de, Stuttgart teknik ekibi de Emre Kılınç'ın transferine onay verdi.

Emre Kılınça Avrupanın devleri talip oldu!

ONYEKURU VE NDIAYE'NIN MENAJERİ İLE ÇALIŞIYOR

Onyekuru ve Ndiaye'yi Galatasaray'a getiren William D'Avila'nın menajerliğini yapmaya başladığı Emre Kılınç'ı Sivasspor'un ara transferde 2.5 milyon Euro'ya Avrupa'ya satması bekleniyor.

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