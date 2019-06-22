Emre Çolak Süper Lig'e geri dönüyor - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
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Emre Çolak Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'ın alt yapısında yetişen Emre Çolak'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılardan İspanyol ekibi Deportivo'nun yolunu tutan, oradan da sürpriz bir kararla Suudi Arabistan takımlarından Al Wanda'ya transfer olan Emre'ye Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.
22 Haziran 2019 Cumartesi 07:58 Güncelleme: 22.06.2019 07:58
Emre Çolak Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İspanyol ekibi Deportivo'nun yolunu tutan Emre'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Emre Çolak Süper Lig'e geri dönüyor

Deportivo'dan Suudi Arabistan ekibi Al Wanda'nın yolunu tutan Emre şubat ayından bu yana kulüpsüz.

Emre Çolak Süper Lig'e geri dönüyor

Bonservisi elinde olan Emre'nin Süper Lig'e döneceği iddia edildi.

Emre Çolak Süper Lig'e geri dönüyor

Daha önce yıldız futbolcu Beşiktaş'a önerilmişti.

Emre Çolak Süper Lig'e geri dönüyor

Siyah beyazlılar Emre'nin şubat ayından bu yana herhangi bir takımda oynamaması nedeniyle transfere sıcak bakmamıştı.

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