Emre Çolak Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'ın alt yapısında yetişen Emre Çolak'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılardan İspanyol ekibi Deportivo'nun yolunu tutan, oradan da sürpriz bir kararla Suudi Arabistan takımlarından Al Wanda'ya transfer olan Emre'ye Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 07:58 Güncelleme: 22.06.2019 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





