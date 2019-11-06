Büyük skandallara imza atan Fırat Aydınus'tan flaş karar!

Çaykur Rizespor'un oyunu 2-0 üstün götürdüğü sırada çok tartışılan bir penaltı pozisyonu yaşanmıştı. Sol kanattan yapılan ortayı Yatabare arkaya çevirmiş, top Rizesporlu Dimitris Chatziisaias'ın eline çarpmasına rağmen Fırat Aydınus oyunu devam ettirmişti.