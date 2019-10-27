Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısından kareler

Süper Lig'in 9. haftasında iki dev ekip Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. İlk 45 dakikasında son düdüğün çaldığı mücadeleden henüz gol sesi gelmiş değil. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Eski Beşiktaşlı Ryan Babel ve son günlerde taraftarla yaşadığı gerginlikle gündemde olan Younes Belhanda bir pozisyon sonrası tansiyonu yüksek bir şekilde tartıştılar. İşte mücadelenin ilk yarısından kareler...

27 Ekim 2019 Pazar 19:45 Güncelleme: 27.10.2019 19:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





