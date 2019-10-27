Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısından kareler - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısından kareler

Süper Lig'in 9. haftasında iki dev ekip Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. İlk 45 dakikasında son düdüğün çaldığı mücadeleden henüz gol sesi gelmiş değil. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Eski Beşiktaşlı Ryan Babel ve son günlerde taraftarla yaşadığı gerginlikle gündemde olan Younes Belhanda bir pozisyon sonrası tansiyonu yüksek bir şekilde tartıştılar. İşte mücadelenin ilk yarısından kareler...
27 Ekim 2019 Pazar 19:45 Güncelleme: 27.10.2019 19:45
Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısından kareler

Süper Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor.

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Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısından kareler

Ezeli rakiplerden Beşiktaş ve Galatasaray, Siyah-Beyazlılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısından kareler

İlk 45 dakikası golsüz şekilde tamamlanan derbi ilginç anlara sahne oldu.

Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısından kareler

Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız isimlerinden Ryan Babel ve Younes Belhanda ilk yarının son anlarında yaşanılan bir pozisyon sonrası sert bir şekilde tartıştı.

Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısından kareler

Olayın ardından yaşanan pozisyon sonrası maça dönen ikilinin tartışma sebebinin pas tercihi nedeniyle olduğu öğrenildi.

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