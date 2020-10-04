Galeri Süper Lig Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer taarruzu! İşte o liste | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer taarruzu! İşte o liste | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de transfer döneminin bitime az bir süre kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. Beşiktaş, forvet transferi için çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu tam 15 oyuncuyla yenileyen Fenerbahçe 10 numara mevkisi için harekete geçti. Galatasaray ise maddi durumların el vermesi durumunda hem orta saha hem kanat takviyesiyle transfer dönemini kapatmayı planlıyor. Peki Üç Büyükler'in listesindeki oyuncular kimler? İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri