Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporda sözleşmesi sona erecek futbolcular - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sözleşmesi sona erecek futbolcular
Sezon sonunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da pek çok yıldız ismin sözleşmesi sona erecek.
25 Aralık 2018 Salı, 10:41:45
Güncelleme: 11:20:37
4 büyüklerde bazı isimlerin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu isimlerle yola devam edilmesi için 4 büyüklerin hatırı sayılır bir bütçe ayarlaması gerekecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan, taraftarlar bu isimlerden bazılarıyla kontrat yenilenmesini, bazılarının ise bir an önce gönderilmesini istiyor.
İşte 4 büyüklerde sözleşmesi bitecek yıldızlar...
35 - ŞENER ÖZBAYRAKLI (FENERBAHÇE)
34 - TOLGA CİĞERCİ (FENERBAHÇE)