Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporda sözleşmesi sona erecek futbolcular - Galeri - Fotomaç
25 Aralık 2018, Salı
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sözleşmesi sona erecek futbolcular

Sezon sonunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da pek çok yıldız ismin sözleşmesi sona erecek.
25 Aralık 2018 Salı, 10:41:45 Güncelleme: 11:20:37
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporda sözleşmesi sona erecek futbolcular

4 büyüklerde bazı isimlerin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu isimlerle yola devam edilmesi için 4 büyüklerin hatırı sayılır bir bütçe ayarlaması gerekecek.

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporda sözleşmesi sona erecek futbolcular

Öte yandan, taraftarlar bu isimlerden bazılarıyla kontrat yenilenmesini, bazılarının ise bir an önce gönderilmesini istiyor.

İşte 4 büyüklerde sözleşmesi bitecek yıldızlar...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporda sözleşmesi sona erecek futbolcular

35 - ŞENER ÖZBAYRAKLI (FENERBAHÇE)

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporda sözleşmesi sona erecek futbolcular

34 - TOLGA CİĞERCİ (FENERBAHÇE)

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporda sözleşmesi sona erecek futbolcular

33 - AATIF (FENERBAHÇE)

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