Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yabancı hocalara 200 milyon TL tazminat ödedi!

Bu alanda rekor, Beşiktaş'tan 8,5 milyon Euro tazminatla ayrılan Del Bosque'nin oldu. İspanyol teknik adamı, 3'er milyon Euro ile Galatasaray'dan Rijkaard, Fenerbahçe'den Aragones, Cocu ve Beşiktaş'tan Tigana takip etti.