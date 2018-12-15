Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yabancı hocalara 200 milyon TL tazminat ödedi!
Süper Lig'in 4 büyük kulübü 2000 yılından bu yana görevine son verdiği yabancı hocalara 32 milyon Euro (yaklaşık 200 milyon TL) tazminat ödemek zorunda kaldı. Bu listeye son olarak Fenerbahçe'den gönderilen Phillip Cocu eklendi.
15 Aralık 2018 Cumartesi, 09:09:15
Güncelleme: 09:11:34
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Yabancı hocalar özellikle son dönemlerde Türkiye için 'Tazminat cenneti' gözüyle bakıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor son 18 yıla bakıldığında yabancı hocalara 200 milyon TL tazminat ödemek zorunda kalmış.
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2000 yılından bugüne 4 Büyükler tarafından görevine son verilen 14 yabancı teknik adama, çalıştıkları kulüpler servet ödedi.
Listenin son sırasına da Phillip Cocu yerleşti. Fenerbahçe'den 2 milyon Euro tazminat alması beklenen Hollandalı çalıştırıcı, takımın sezon performansına göre ek bonuslarını da almaya hak kazanabilecek.
LİSTENİN BAŞINDA DEL BOSQUE VAR! Son 18 yıla baktığımızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor sözleşmesi devam ederken gönderdikleri 14 yabancı teknik adama toplamda 32 milyon Euro, yani bugünün kuruyla yaklaşık 200 milyon TL tazminat ödedi.
Bu alanda rekor, Beşiktaş'tan 8,5 milyon Euro tazminatla ayrılan Del Bosque'nin oldu. İspanyol teknik adamı, 3'er milyon Euro ile Galatasaray'dan Rijkaard, Fenerbahçe'den Aragones, Cocu ve Beşiktaş'tan Tigana takip etti.