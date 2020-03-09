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Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! 25. hafta sonunda ilginç tablo
Süper Lig'in 25. haftası sonrasında ortalık adeta karıştı. Zirve yarışında haftayı karlı kapatan Medipol Başakşehir olurken, Trabzonspor ve Galatasaray puan kaybetti... Ligin 26. haftasında ise dananın kuyruğunun koptuğu hafta olacak... Lider Medipol Başakşehir-Trabzonspor'a konuk olurken, Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. İşte detaylar...
9 Mart 2020 Pazartesi 11:46
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Süper Lig'in zirvesi adeta ateş hattı... Özellikle 25. hafta mücadeleleri sonrası durum iyice karışırken, şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Medipol Başakşehir, puanını 52'ye çıkarmayı başardı...
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TRABZONSPOR, ÇARŞAMBA GÜNÜ MALATYA'YI YENERSE LİDER OLACAK Cumartesi günü Trabzonspor, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak yara aldı. 1 maçı eksik bordo-mavili takımın 49 puanı bulunuyor. Çarşamba günü Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Karadeniz ekibi karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa liderlik koltuğunu averajla eline geçirecek.
EN KÂRLI TAKIM BAŞAKŞEHİR UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya adını yazdırarak göğsümüzü kabartan Medipol Başakşehir, Göztepe'yi İzmir'de 3-0 yenerek 52 puanla haftayı lider tamamladı. Okan Buruk'un öğrencileri rakiplerinin 2'şer puan kaybettiği haftanın en kârlı takımı oldu.
8 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ Haftanın en kritik mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray yenişemedi: 2-2. G.Saray'ın 8 maçlık müthiş galibiyet serisi son bulurken, her iki takım da 25. haftayı 49'ar puanla tamamladı.
Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ivme yakalayan Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla devirerek ve az olan umudunu son 9 haftaya taşıdı.