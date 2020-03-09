Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! 25. hafta sonunda ilginç tablo

8 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Haftanın en kritik mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray yenişemedi: 2-2. G.Saray'ın 8 maçlık müthiş galibiyet serisi son bulurken, her iki takım da 25. haftayı 49'ar puanla tamamladı.