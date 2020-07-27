Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.