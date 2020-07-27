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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.
27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:31
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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Gümüşdağ ve futbolcular Başkan Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan 12 numaralı formayı hediye etti.
Başkan Erdoğan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.