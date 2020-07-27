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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'i kabul etti

Gümüşdağ ve futbolcular Başkan Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan 12 numaralı formayı hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'i kabul etti

Başkan Erdoğan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'i kabul etti
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