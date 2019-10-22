Aykut Kocaman'dan Serkan Kırıntılı yorumu!

İttifak Holding Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından yorumlarda bulundu. Kocaman, Serkan Kırıntılı'nın yaptığı tarihi hata ile ilgili de ifadeler kullandı. Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da maç sonunda Serkan Kırıntılı ile ilgili açıklama yaptı. İşte o sözler...
22 Ekim 2019 Salı 10:59
Güncelleme: 22.10.2019 11:14
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Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
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Karşılaşmaya Serkan Kırıntılı'nın 1. dakikasında yaptığı hata damga vurdu.
Bu hata sonucunda takımını 10 kişi bırakan Serkan, karşılaşmanın kaybedilmesinde de başrol oynadı.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'da kaybedilen maç sonrasında Serkan Kırıntılı ile ilgili açıklama yaptı.
Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ligin ofansif en iyi kadrolarından birine sahip olduğunu söyledi.