Aykut Kocaman'dan Serkan Kırıntılı yorumu!

İttifak Holding Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından yorumlarda bulundu. Kocaman, Serkan Kırıntılı'nın yaptığı tarihi hata ile ilgili de ifadeler kullandı. Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da maç sonunda Serkan Kırıntılı ile ilgili açıklama yaptı. İşte o sözler...