Aykut Kocaman'dan Serkan Kırıntılı yorumu! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Aykut Kocaman'dan Serkan Kırıntılı yorumu!

İttifak Holding Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından yorumlarda bulundu. Kocaman, Serkan Kırıntılı'nın yaptığı tarihi hata ile ilgili de ifadeler kullandı. Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da maç sonunda Serkan Kırıntılı ile ilgili açıklama yaptı. İşte o sözler...

22 Ekim 2019 Salı 10:59 Güncelleme: 22.10.2019 11:14
Aykut Kocaman'dan Serkan Kırıntılı yorumu!

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

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Aykut Kocaman'dan Serkan Kırıntılı yorumu!

Karşılaşmaya Serkan Kırıntılı'nın 1. dakikasında yaptığı hata damga vurdu.

Aykut Kocaman'dan Serkan Kırıntılı yorumu!

Bu hata sonucunda takımını 10 kişi bırakan Serkan, karşılaşmanın kaybedilmesinde de başrol oynadı.

Aykut Kocaman'dan Serkan Kırıntılı yorumu!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'da kaybedilen maç sonrasında Serkan Kırıntılı ile ilgili açıklama yaptı.

Aykut Kocaman'dan Serkan Kırıntılı yorumu!

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ligin ofansif en iyi kadrolarından birine sahip olduğunu söyledi.

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