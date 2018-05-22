Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Türk yıldızlar

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından pek çok Türk oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Avrupa'nın dev kulüpleri transfer çalışmalarına başladı. İşte o oyuncular ve onları takımlarına kazandırmak isteyen kulüpler...



BERKE ÖZER / Barcelona

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Altınordu'da forma giyen ve geleceğin en önemli kalecilerinden biri olarak gösterilen Berke Özer için İspanyol devinin adı sıklıkla gündeme geliyor.