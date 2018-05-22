Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Türk yıldızlar
Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından pek çok Türk oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Avrupa'nın dev kulüpleri transfer çalışmalarına başladı. İşte o oyuncular ve onları takımlarına kazandırmak isteyen kulüpler...
BERKE ÖZER / Barcelona
Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Altınordu'da forma giyen ve geleceğin en önemli kalecilerinden biri olarak gösterilen Berke Özer için İspanyol devinin adı sıklıkla gündeme geliyor.
YİĞİTHAN GÜVELİ / Sparta Rotterdam
Fenerbahçe'nin genç ismi Yiğithan, daha önce de Sparta ile görüşme halindeydi. Ancak transfer görüşmelerine başladıktan sonra yaşadığı uzun süreli sakatlık transferine engel oldu. Hollandalı yetkililerin Yiğithan'ın sakatlığı hakkında detaylı bir bilgi aldıktan sonra bu transfer için harekete geçmesi ve transferi sonuçlandırması bekleniyor.
YUSUF YAZICI / Schalke 04
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün, bu yaz Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için girişimlere başlayacağı iddia edildi. Schalke 04'ün Yusuf Yazıcı için 12.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Buna karşın, 12.5 milyon Euro tutarındaki bonservis bedelinin Trabzonspor için yeterli olmadığı belirtiliyor.
Tottenham Hotspur
Ada basınında yer alan haberlere göre Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile yaptığı hazırlık maçlarını tribünden seyreden ve Yusuf Yazıcı'nın performansından bir hayli memnun kalan Tottenham gözlemcilerinin olumlu raporu üzerine İngiliz ekibi, 21 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açtı.
Kontratının sezon sonunda bitecek olması ve halihazırda Beşiktaş'la sözleşme uzatmamış olması nedeniyle Oğuzhan Özyakup için Avrupa'dan birçok takımın adı transfer haberlerinde geçiyor. O takımlardan biri de önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya son derece yakın olan Valencia.
SEFA AKGÜN
Trabzonspor'un altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç futbolcu U17 ve U21 Milli Takımında sergilediği futbolla İtalyan ve İngiliz scoutların ilgisini çekti. Son olarak yabancı bir firma ile menajerlik anlaşması imzalayan Sefa Akgün, yeni sözleşme imzalamaması halinde 18 yaşını doldurduğu için ayrılma hakkına sahip.
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