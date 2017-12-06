Arda dibe vurdu!

2019 yılında uygulamaya konulması beklenen yabancı sınırlaması ile kulüplerin yerli oyuncuya olan ilgileri artmaya başladı. Gözler yavaş yavaş yerli futbolcuların üzerine çevrilirken, kısa süre öncesine kadar büyük meblağlarla adları anılan pek çok yıldız oyuncu performansları nedeniyle piyasa değerlerinde düşüş yaşadı.



İşte piyasa değerlerinde yaşadıkları gerilemeyi görünce şaşıracağınız yerli futbolcular...