Alt liglerde transfer gündemi (5 Temmuz Perşembe)
KAYACAN ÇOTONAK'TA
Süper Lig hayalini artık gerçekleştirmek isteyen Giresunspor, kaleci arayışında mutlu sona ulaştı. Çotanak, Eskişehirspor'un altyapısından yetişen ve hem Süper Lig'de hem de 1. Lig'de formasını terleten 30 yaşındaki file bekçisi Kayacan Erdoğan'la 1 yıllığına anlaştı. Başkan Mustafa Bozbağ, "Giresunspor'un hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
SERKAN ALTAY'DA KALDI
1. Lig'in yeni takımı Altay'da takımdan ayrılması gündeme gelen sol bek Serkan Sözmen kadroda kaldı. Kastamonu'nun ilgilendiği 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Sportif Direktör Özden Töraydın, "Sol bek arayışımız yok, Serkan'a güveniyoruz" açıklamasını yaptı. Serkan, geçen sezon 33 maçta oynadı.
DENİZLİ'DE İMZA ŞOV
1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Denizli, Ankaragücü'nden Kibong Mbamba ile 1+1 yıllık imzaladı, Konya'dan Abdülkerim Bardakcı'yı da kiraladı. 2008'den beri Türkiye'de oynayan 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha, geçen sezon 16 maçta ter döktü. Geçen sezonu Samsunspor ve Giresunspor'da geçiren 23 yaşındaki Abdülkerim ise 33 maçta boy gösterdi.
İmza törenine katılan Başkan Mustafa Üstek, şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için kadrolarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Üstek, "Takımımız yeni sezonda daha güçlü hale gelecek. Artık şampiyon olacak bir takımı taraftarın karşısına çıkartacağız" dedi. Öte yandan iki futbolcunun da bugün Denizlispor'un Afyon'daki kampına katılacağı kaydedildi.