Alt liglerde transfer gündemi (5 Temmuz Perşembe)

KAYACAN ÇOTONAK'TA

Süper Lig hayalini artık gerçekleştirmek isteyen Giresunspor, kaleci arayışında mutlu sona ulaştı. Çotanak, Eskişehirspor'un altyapısından yetişen ve hem Süper Lig'de hem de 1. Lig'de formasını terleten 30 yaşındaki file bekçisi Kayacan Erdoğan'la 1 yıllığına anlaştı. Başkan Mustafa Bozbağ, "Giresunspor'un hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.