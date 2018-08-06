Akhisarsporun Süper Kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı - Galeri - Fotomaç
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Akhisarspor'un Süper Kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı

    6 Ağustos 2018 Pazartesi, 02:05:23 Güncelleme: 02:05:40
    Akhisarspor'un Süper Kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı
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    • 21
    Akhisarsporun Süper Kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı

    Akhisarspor'un, TFF Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 6-5 yenerek Süper Kupa'yı kazanması, Akhisarlılara büyük sevinç yaşattı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Akhisarspor'un Süper Kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı
    • 2
    • 21
    Akhisarsporun Süper Kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı

    Akhisarspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

    Akhisarspor'un Süper Kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı
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    • 21
    Akhisarsporun Süper Kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı

    Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından, Akhisar Belediyesi önündeki Milli Egemenlik Meydanı'nda toplanan taraftarlar kupa sevincini meşalelerle kutladı.

    Akhisarspor'un Süper Kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı
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    • 21
    Akhisarsporun Süper Kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı

    Yeşil-siyahlı taraftarlar, buradaki kutlamanın ardından oluşturulan araç konvoyuyla şehir turu attı.

    Akhisarspor'un Süper Kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı
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    • 21
    Akhisarsporun Süper Kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı
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