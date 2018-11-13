Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporda sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular! - Galeri - Sayfa 8 - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular!

    Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sezon sonu birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Beşiktaş'ta 7, Fenerbahçe'de 12, Galatasaray'da 10 ve Trabzonspor'da 8 futbolcunun sözleşmeleri sezon sonu bitiyor... İşte Spor Toto Süper Lig'in sezon sonu yaşanacak 'Black Friday'i...

    *Black Friday: ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü için kullanılan bir ifadedir. Bu tarihte ABD'deki marketler tüm gün müşterilerine hizmet verir ve noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen bu günde indirim kampanyaları yapılır. İlk olarak ABD'de başlayan 'Black Friday' indirimleri günümüzde birçok ülkede gerçekleştiriliyor...

    13 Kasım 2018 Salı, 14:31:24 Güncelleme: 13:10:04
    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!
    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!

    Benzia - Fenerbahçe

    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!
    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!

    Skrtel - Fenerbahçe

    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!
    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!

    Neustadter - Fenerbahçe

    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!
    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!

    Soldado - Fenerbahçe

    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!
    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!

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