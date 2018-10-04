2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    GALERİ

    2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu

    FORBES Türkiye'nin hazırladığı Futbol Verimlilik Endeksi'ne göre geçen sezonun en verimsiz ilk 10 futbolcusu arasında altı tane Galatasaraylı oyuncu yer alıyor. En verimsizler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan birer Beşiktaş'tan ise iki oyuncu yer alıyor.

    4 Ekim 2018 Perşembe, 17:35:33 Güncelleme: 17:52:08
    2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu
    • 1
    • 10
    2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu

    Gökhan Töre

    Oyunda kaldığı süre: 8

    Dakika başına kazancı: 220.000 €

    Maç başı kazancı: 1.760.000 €

    Toplam ücret: 1.760.000 €

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu
    • 2
    • 10
    2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu

    Hakan Balta

    Oyunda kaldığı süre: 161

    Dakika başına kazancı: 7.950 €

    Maç başı kazancı: 320.000 €

    Toplam ücret: 1.280.000 €

    2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu
    • 3
    • 10
    2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu

    Cedric Carrasco

    Oyunda kaldığı süre: 180

    Dakika başına kazancı: 3.500 €

    Maç başı kazancı: 315.000 €

    Toplam ücret: 630.000 €

    2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu
    • 4
    • 10
    2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu

    Robin Van Persie

    Oyunda kaldığı süre: 199

    Dakika başına kazancı: 9.045 €

    Maç başı kazancı: 450.000 €

    Toplam ücret: 1.800.000 €

    2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu
    • 5
    • 10
    2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu

    Koray Günter

    Oyunda kaldığı süre: 467

    Dakika başına kazancı: 2.173 €

    Maç başı kazancı: 507.500 €

    Toplam ücret: 1.015.000 €

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