2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu - Galeri - Fotomaç
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2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu
FORBES Türkiye'nin hazırladığı Futbol Verimlilik Endeksi'ne göre geçen sezonun en verimsiz ilk 10 futbolcusu arasında altı tane Galatasaraylı oyuncu yer alıyor. En verimsizler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan birer Beşiktaş'tan ise iki oyuncu yer alıyor.
4 Ekim 2018 Perşembe, 17:35:33
Güncelleme: 17:52:08
2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu
Gökhan Töre
Oyunda kaldığı süre:
8
Dakika başına kazancı:
220.000 €
Maç başı kazancı:
1.760.000 €
Toplam ücret:
1.760.000 €
GALERİ DEVAM EDİYOR
2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu
Hakan Balta
Oyunda kaldığı süre:
161
Dakika başına kazancı:
7.950 €
Maç başı kazancı:
320.000 €
Toplam ücret:
1.280.000 €
2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu
Cedric Carrasco
Oyunda kaldığı süre:
180
Dakika başına kazancı:
3.500 €
Maç başı kazancı:
315.000 €
Toplam ücret: 630.000 €
2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu
Robin Van Persie
Oyunda kaldığı süre:
199
Dakika başına kazancı:
9.045 €
Maç başı kazancı:
450.000 €
Toplam ücret:
1.800.000 €
2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu
Koray Günter
Oyunda kaldığı süre:
467
Dakika başına kazancı:
2.173 €
Maç başı kazancı:
507.500 €
Toplam ücret:
1.015.000 € BİZE ULAŞIN