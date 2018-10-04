2017-2018 sezonun en verimsiz 10 futbolcusu

FORBES Türkiye'nin hazırladığı Futbol Verimlilik Endeksi'ne göre geçen sezonun en verimsiz ilk 10 futbolcusu arasında altı tane Galatasaraylı oyuncu yer alıyor. En verimsizler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan birer Beşiktaş'tan ise iki oyuncu yer alıyor.