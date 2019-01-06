Sosyal medya gündemi (6 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (6 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
6 Ocak 2019 Pazar, 17:44:12
Güncelleme: 17:49:21
Nagatomo, Milli Takım'da çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fikret Orman, dernek yemeğinde.
Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın kızı...
Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.
Elif Elmas'tan Salih Uçan'a doğum günü mesaj...