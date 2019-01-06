Sosyal medya gündemi (6 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Sosyal medya gündemi (6 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
6 Ocak 2019 Pazar, 17:44:12 Güncelleme: 17:49:21
Sosyal medya gündemi (6 Ocak 2019)

Nagatomo, Milli Takım'da çalışmalarını sürdürüyor.

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Sosyal medya gündemi (6 Ocak 2019)

Fikret Orman, dernek yemeğinde.

Sosyal medya gündemi (6 Ocak 2019)

Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın kızı...

Sosyal medya gündemi (6 Ocak 2019)

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.

Sosyal medya gündemi (6 Ocak 2019)

Elif Elmas'tan Salih Uçan'a doğum günü mesaj...

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